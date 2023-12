Cât cheltuie românii cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în 2023. Majoritatea spun că-și reduc bugetul Cat cheltuie romanii cu ocazia sarbatorilor de iarna, in 2023. Majoritatea spun ca-și reduc bugetul Peste 40% dintre romani spun ca vor cheltui de sarbatorile de iarna mai putin decat au cheltuit anul trecut. Doar 23% au planificat sa cheltuie mai mult. La intrebarea „Fata de anul trecut, anul acesta crezi ca vei cheltui mai mult sau mai putin de Sarbatori?” peste 40% dintre respondenti au sustinut ca vor cheltui […] Citește Cat cheltuie romanii cu ocazia sarbatorilor de iarna, in 2023. Majoritatea spun ca-și reduc bugetul in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Stiri pe aceeasi tema

