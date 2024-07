Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, s-a confruntat cu numeroase critici din cauza cheltuielilor mari pe care le face pentru imaginea sa. Intr-o emisiune televizata i s-a cerut sa explice cum de a „reușit” sa cheltuiasca 136.500 de euro din banii publici, intr-un singur an. doar pentru machiaj. Ministrul de Externe al Germaniei, Annalena Baerbock, […] The post Cat cheltuie ministrul german de Externe pentru machiaj, din banii publici appeared first on Puterea.ro .