Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Suma amețitoare pe care Cristiano Ronaldo și iubita sa au cheltuit-o intr-o dimineața la cumparaturi. Au dat pe un trening mai mult decat salariul lui Klaus Iohannis pe o luna. “Am luat jumatate de magazin” at Info real.

- Un barbat din Zlatna, județul Alba, a fost condamnat la un an și șase luni de inchisoare, dupa ce a gasit un card pe jos și a facut mai multe cumparaturi cu el. Cardul, de tip contactless, fusese pierdut de o femeie, care a aflat din sms-urile primite de la banca de plațile facute in mod fraudulos,…

- Cristiano Ronaldo a pus capat zvonurilor referitoare la o eventuala desparțire intre el și Georgina Rodriguez. Marele fotbalist s-a afișat in ipostaze de cuplu alaturi de partenera lui, pentru prima data dupa apariția zvonurilor. Totuși, ramane intrebarea in privința anularii nunții, informație data…

- Georgina Rodriguez (28 de ani) se afla in lumina reflectoarelor inca din prima zi in care a ajuns in Arabia Saudita. Modelul argentinian l-a insoțit pe Cristiano Ronaldo la Riyadh și a ieșit la cumparaturi intr-un magazin de jucarii, transmite presa romana .

- Georgina Rodriguez a transmis in sfarșit un mesaj, dupa ce in ultimele zile s-a scris foarte mult ca relația ei cu Cristiano Ronaldo este in mare suferința. Frumoasa bruneta a incercat in acest fel sa arate ca nu exista nicio problema și ca ii va fi alaturi logodnicului ei in Arabia Saudita. Georgina…

- Vestea ca Georgina Rodriguez și Cristiano Ronalod nu ar mai forma un lucru a șocat pe toata lumea. Presa straina scrie ca fotbalistul și mama copiilor lui ar fi anulat nunta. Cu toate astea, celebrul sportiv a postat aseara o imagine alaturi de intreaga familie. Din ce motiv s-ar afișa cei doi impreuna…

- Presa straina a dezvaluit ca Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo nu ar mai forma un cuplu. Deși informația circula deja in Spania, cei doi nu au anunțat nimic oficial. Din ce motiv ar fi ramas impreuna superstarul portughez și partenera lui, de fapt.

- Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez sunt in mijlocul unui nou scandal. Un politician spaniol i-a criticat pe cei doi pentru ca iși expun averea și cadourile scumpe. Ultimul filmuleț postat pe rețelele sociale il arata pe fotbalist in momentul in care primește o mașina de aproape 350.000 de euro.…