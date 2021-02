Stiri pe aceeasi tema

- Șoc, șoc, șoc! Loredana Groza, apariție de senzație in brațele unui barbat misterios, direct din Maldive! Cine este tanarul pe care il imbrațișeaza cu patos jurata X Factor? Reacția fanilor din mediul online a fost pe masura!

- Delia este mereu intr-o forma de zile mari, iar pentru asta artista și-a transformat casa intr-o sala de fitnees. Iata ce exerciții face jurata de la ”X Factor” pentru a avea un corp de zeița.

- Maldive, Zanzibar, Dubai, Egipt sau Turcia sunt printre destinatiile externe in care romanii au ales sa-si petreaca vacanta de Revelion din acest an, arata datele unui turoperator roman, transmise duminica AGERPRES. In pachetele respective de vacanta este inclusa atat asigurarea medicala, cat si Storno,…

- O grupa matura, formata din cantareți profesioniști din toate colțurile lumii, dar și faptul ca de cate ori a fost mentor la categoria Mixt a caștigat, ii da incredere Deliei ca și in 2020 poate caștiga X Factor!