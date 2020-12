Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac a facut o postare pe pagina sa de socializare unde a vorbit despre prioritatile primariei. Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac a facut o postare pe pagina sa de socializare unde a vorbit despre prioritatile primariei. Acesta a precizat ca in…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac a postat pe pagina sa de socializare un mesaj, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei. Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac a postat pe pagina sa de socializare un mesaj, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei.Iata continutul integral al mesajului…

- Ciprian Ciucu, noul primar al Sectorului 6, este invitatul Adrianei Nedelea in emisiunea LA FIX, dupa ce a anunțat ca in acest an nu vor mai fi puse luminițele de Craciun, care ar costa aproximativ jumatate de milion de euro. ”Acum... eu sunt mai zgarcit cu banul public, ma gandesc ca de banii aceștia,…

- Reprezentantii Guvernului au venit la Constanta pentru semnarea unui contract. Mihai Lupu, presedintelele Consiliului Judetean Constanta a facut recent o postare pe pagina sa de socializare unde a vorbit despre faptul ca municipiul Constanta are nevoie de dezvoltare.Mihai Lupu, presedintelele Consiliului…

- Astazi, Ministrul de Interne, Marcel Vela, face un apel catre toți romanii la responsabilitate, in care cuvantul de ordine este GRIJA fața de aproapele fiecaruia, in aceasta perioada de criza fara precedent. Pe pagina sa de Facebook, acesta a postat mesajul insoțit de o fotografie, ce transmite un…

- Cu ocazia zilei de nastere iti dorim Multa Sanatate, Fericire si Implinirea tuturor dorintelor.La Multi Ani! Pagina si grupul salii Dracula Gym https://www.facebook.com/draculafitness/ https://www.facebook.com/groups/DRACULAGYM Cele bune, Anca si Arni – Dracula Gym si ZTV Acest articol La Multi Ani…

- Cu ocazia zilei de nastere iti dorim Multa Sanatate, Fericire si Implinirea tuturor dorintelor.La Multi Ani! Pagina si grupul salii Dracula Gym https://www.facebook.com/draculafitness/ https://www.facebook.com/groups/DRACULAGYM Cele bune, Anca si Arni – Dracula Gym si ZTV Acest articol La Multi Ani…

- Cu ocazia zilei de nastere iti dorim Multa Sanatate, Fericire si Implinirea tuturor dorintelor.La Multi Ani! Pagina si grupul salii Dracula Gym https://www.facebook.com/draculafitness/ https://www.facebook.com/groups/DRACULAGYM Cele bune, Anca si Arni – Dracula Gym si ZTV Acest articol La Multi Ani…