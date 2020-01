Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Topul celor mai bine platite joburi in Romania. Cați poți caștiga daca lucrezi in aceste domenii Orice tanar „ieșit de pe bancile facultații” aspira la cele mai banoase joburi din Romania. Totul depinde de pregatirea pe care ești dispus sa „o pui la bataie” și, bineințeles, experiența…

- Este una dintre cele mai apreciate cantarețe de la noi, are fanii la picioare, dar se pare ca in viața ei ar exista niște episoade incendiare, de care nu a știut nimeni. Despre fina Olguței Berbec și a lui Remus Novac s-a zvonit l-ar fi inșelat pe soțul ei Adrian Rus, portarul de la…

- Vladuța Lupau este una dintre cele mai frumoase interprete de muzica populara din Romania. Și pe langa faptul ca arata senzațional, are și o voce foarte apreciata, datorita careia a avut o ascensiune brusca

- La doua saptamani dupa ce si-au unit destinele, un imam din Uganda a aflat ca proaspata lui sotie este in realitate barbat. Mirele platise pentru mireasa lui, printre altele, doua capre, doua pungi de zahar, un carton de sare si un Coran.

- Lovitura de teatru! Una dintre cele mai importante banci din Romania nu a platit nicio pensie romanilor, in condițiile in care ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat, sambata, ca „bancile au facut plațile pensiilor” și ca „ultimele plați se fac luni”. Este vorba despre ING Bank. Conform surselor…

- Vladuța Lupau și Adi Rus formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din lumea showbiz-ului romanesc. Soțul artistei este fiul fostului chestor de poliție Toma Rus, secretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Adi Rus a cerut-o in casatorie pe Vladuța Lupau in ianuarie 2019, cu ajutorul…

- Vladuta Lupau si Adrian Rus, portarul echipei CFR Cluj, si-au unit destinele marti, 12 noiembrie, intr-un cadru de poveste. Departe de ochii lumii, intr-o padure, cei doi si-au jurat iubire pana la sfarsitul vietii. Urmeaza petrecerea!

- Derby-ul etapei a X-a a Ligii a IV-a de fotbal s-a desfasurat pe „Galgau Arena”, unde Dumbrava din localitate a primit vizita celor de la CS Barcau Nusfalau, formatie aflata pe locul patru inaintea acestui duel. Cu un lot extrem de numeros, in care s-au regasit toti jucatorii de baza, formatia de pe…