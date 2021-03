Cât câștigă un șofer de TIR în Europa. Țările care plătesc cele mai mari salarii Meseria de șofer de TIR nu este una ușoara, iar cei care iși aleg acest job, trebuie sa știe ca dincolo de un loc de munca, este vorba de un stil de viața. Dar cat caștiga un șofer de TIR in Europa și cat este de profitabila aceasta meserie care ii ține pe oameni departe de familiile lor zile sau chiar saptamani intregi. In Romania, cifrele arata ca șoferii au salarii peste media populației, daca ajung sa faca curse externe. Dar și cei care circula doar in țara au venituri decente. Salariul unui sofer de TIR in Romania este, in medie, de 2.500 de lei net pentru soferii care fac curse interne.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salariile din Biserica Ortodoxa Romana au crescut foarte mult. Veniturile preoților și a personalului bisericesc sunt rotunjite și de donațiile catre Biserica. Ce salariu are un preot in Romania Anul acesta, Legea salarizarii unitare a crescut salariile pentru personalul clerical. Forma actualizata…

- Metrorex are printre cele mai mari salarii din companiile aflate in subordinea Ministerului Transporturilor (MT), institutia fiind urmata in clasament de CFR, Compania de Drumuri si Autoritatea Rutiera Romana. Directorii marilor departamente din Metrorex, precum cel economic, juridic,…

- In Romania exista, la ora actuala, doua sisteme de pensie. Majoritatea romanilor primesc pensie in functie de cat au contribuit in anii de munca, pe cand o alta categorie are parte dupa pensionare de venituri speciale.

- Concluziile preliminare ale controlului arata ca 10 dintre cei 15 membri ai comisiei care au negociat cresterile de salarii faceau parte din sindicat.Ministrul Catalin Drula acuza cresteri uriase ale veniturilor angajatilor Metrorex in plina pandemie. Salariile celor aproximativ 5.500 de angajați din…

- O șoferița de TIR din Romania a devenit virala pe TikTok in urma clipurilor sale foarte interesanteEa a și-a uimit urmaritorii cu un clip in care explica ce ascund șoferii in interiorul ușii TIR-ului, pe ultima treapta pe care urca, scrie site-ul ro-viral.video Șoferița face drumuri in toata Europa,…

- Salariile brute ale bugetarilor au crescut, de la 1 ianuarie 2018, cu 25%. Anul acesta, singura creștere salariala este cea a venitului minim brut pe țara, la 2.300 de lei. In schimb, nu se anunța nicio alta majorare pentru angajații de la stat, iar premierul Florin Citu a anunțat chiar... Articolul…

- Noua tulpina de coronavirus ar putea sa nu-si aiba originea in Marea Britanie. Tarile care supravegheaza variantele virale ale coronavirusului sunt putine. In Romania, ultima secventiere s-a facut in luna iunie 2020.

- Ce planuri are Executivul in privința salariilor. Salariul minim garantat crește cu doar 70 lei brut. Potrivit unei Note de fundamentare, Executivul va majora salariul de baza minim brut pe tara la 2.300 lei lunar incepand cu data de 1 ianuarie 2021, ceea ce reprezinta o creștere de 3%. In prezent,…