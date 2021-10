Stiri pe aceeasi tema

- Addison Lee Ltd., cea mai mare companie de taxiuri din Londra, ofera un salariu de 5.000 de lire sterline (6.861 de dolari) pentru patru saptamani de lucru, in ideea de a putea recruta soferi in contextul crizei nationale de angajati cu care se confrunta Marea Britanie, transite Bloomberg, informeaza…

- Addison Lee Ltd., cea mai mare firma de taxi din Londra, ofera salarii lunare de 5.000 de lire sterline (6.861 de dolari) pentru a recruta șoferi, pe fondul unei penurii de personal la nivel național, relateaza Bloomberg.

- Addison Lee Ltd., cea mai mare companie de taxiuri din Londra, garanteaza salariul pentru prima luna de lucru, iar in schimb soferii trebuie sa efectueze 140 de calatorii, informeaza Bloomberg, conform Agerpres. Addison Lee Ltd., cea mai mare companie de taxiuri din Londra, ofera un salariu de 5.000…

- Addison Lee Ltd., cea mai mare companie de taxiuri din Londra, ofera un salariu de 5.000 de lire sterline (6.861 de dolari) pentru patru saptamani de lucru, in ideea de a putea recruta soferi in contextul crizei nationale de angajati cu care se confrunta Marea Britanie, transite Bloomberg. Salariul…

- Addison Lee Ltd., cea mai mare firma de taxi din Londra, ofera salarii lunare de 5.000 de lire sterline (6.861 de dolari) pentru a recruta șoferi, pe fondul unei penurii de personal la nivel național, relateaza Bloomberg. Salariul se aplica din prima luna și presupune ca șoferii sa efectueze 140 de…

- Guvernul britanic cere populației sa nu cumpere in exces și da asigurari ca oamenii nu vor ramane fara cadouri de Craciun. Din cauza crizei de șoferi de camion, mii de containere cu marfuri din strainatate sunt trimise in alte porturi pentru a fi descarcate.

- Sectorul agricol din Marea Britanie a avertizat ca sute de mii de porci ar putea ajunge in situatia in care vor trebui sa fie sacrificati in urmatoarele saptamani, daca Guvernul de la Londra nu va elibera vize care sa permita intrarea in tara a mai multor macelari, transmite Reuters. Lipsa…

- Peste 60% dintre cetatenii statelor UE opriti si chestionati de autoritatile vamale în porturile britanice dupa Brexit sunt români, astfel ca unii avocati evoca o posibila profilare rasiala, dezmintita de responsabilii britanici, relateaza miercuri publicatia The Guardian, citata de Agerpres.Potrivit…