Cât câștigă un șofer de camion pe curse internaționale. Se fac angajări masive în domeniul transporturilor Peste 2.600 de joburi in transport și distribuție au fost postate de angajatori de la inceputul anului și pana acum pe eJobs.ro, acesta fiind unul dintre domeniile care recruteaza masiv. Romanii s-au aratat interesați de acest tip de oferta de munca, peste 60.000 de aplicari fiind inregistrate doar in luna ianuarie. Cele mai multe dintre aceste joburi se adreseaza candidaților entry level și fara experiența, urmați de cei mid level (care au intre doi și cinci ani de experiența in domeniu). Mult mai puțin sunt cautați, la acest inceput de an, seniorii și managerii, potrivit unui… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.600 de joburi in transport și distribuție au fost postate de angajatori de la inceputul anului și pana acum pe eJobs.ro, acesta fiind unul dintre domeniile care recruteaza masiv, dar și care atrage, lunar, un numar mare de aplicari – peste 60.000 inregistrate doar in luna ianuarie. Cele mai…

- 3.500 de lei este salariul mediu net al celor care lucreaza in transport și distribuție. Doua treimi din angajați caștiga insa maximum 4.000 de lei net, pe luna. Un curier are, in medie, un salariu de 2.800 de lei, un dispecer auto 4.000 de lei, iar un șofer 2.700 de lei Peste 2.600 de joburi in transport…

- In Romania, 122 de localitați au ramas fara curent electric din cauza ninsorilor și a vintului puternic. {{660452}}Potrivit presei din Rominia, din cauza vremii nefavorabile, 122 de localitați din 7 judete ale tarii au fost deconectate de la curent: Arges, Braila, Dimbovita, Galati, Prahova si Vrancea.…

- Companiile din Romania cauta cel mai mult IT-iști, specialiști in marketing digital, experți axați pe vanzari, angajați in sectorul turistic, in transporturi și in logistica, arata datele Salario, comparatorul de salarii realizat de catre eJobs, cea mai mare platforma de recrutare de forța de munca…

- Un autoturism a fost blocat in trafic, luni seara, la Galați, de mai mulți taximetriști. Aceștia au fost chemați in ajutor de un coleg care le-a spus ca ar fi fost amenințat și jefuit de 1.000 de lei.

- Perioada iernii ofera o gama larga de oportunitați pentru angajare, atat in marile orașe, in domenii precum retail sau servicii, dar și in stațiunile montane din țara.Cele mai multe joburi de la munte sunt scoase la bataie de hoteluri și restaurante, precizeaza Roxana Draghici, șefa de vanzari a eJobs…

- Black Friday se apropie cu pași repezi, insa sarabanda promoțiilor nu poate exista fara munca a nenumarați oameni care fac posibil totul: lucratorii din depozite care ambaleaza pachetele, curierii care transporta marfa, operatorii de call-center la care suna clienții sau specialiști in marketing care…

- Pentru ca autoritațile din Romania sunt extrem de permisive cand vine vorba despre Ucraina, șoferii din aceasta țara produc adevarate carnagii pe șoselele din țara noastra. Ultimul accident s-a soldat cu distrugerea unui microbuz și a unei gospodarii din Galați, dupa ce conducatorul auto a adormit la…