Stiri pe aceeasi tema

- Certificat de vaccinare, test negativ sau dovada ca persoana a trecut prin boala, reprezinta scenariile pe care la propune ministerul Culturii pentru organizarea festivalurilor in aceasta vara. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a spus la Europa FM, ca exista și varianta in care participanții sa…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, susține ca recomandarea Institutului Național de Sanatate Publica de carantinare a orașului este una delicata, asta pentru ca economia a avut foarte mult de suferit deja. In schimb, medicii de la Timișoara susțin ca situația este dramatica și noul virus se extinde…

- Potrivit unor lucrari ale unor cercetatori francezi, publicate sambata, noul coronavirus s-ar fi aflat in circulatie in Franta inca din noiembrie 2019. Aceste suspiciuni pun in dificultate ipoteza aparitiei si raspandirii Covid-19 dintr-o piata din orasul chinez Wuhan la inceputul lui decembrie 2019,…

- Ministerul Sanatații a fost informat astazi de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) – Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile ca au fost raportate 6 noi cazuri de infectare cu SARS-Cov-2, noua varianta UK – linia genetica B.1.1.7. Este vorba despre 3 barbați,…

- Masura de carantinare zonala se prelungeste cu 14 zile pentru comuna Ciorogarla de marti, 19 ianuarie 2021, de la ora 5,30, potrivit unui comunicat al Institutiei Prefectului – Judetul Ilfov. Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov si a avizului…

- Elevii ar urma sa revina fizic la cursuri incepand din data de 8 februarie daca situația epidemiologica o permite. Klaus Iohannis va avea, joi, o intrevedere pe aceasta tema cu mai mulți reprezentanți ai Guvernului. Teoretic, din februarie incepe al doilea semestru al anului școlar. O decizie referitoare…

- Guvernul a lansat, luni, o platforma online in care se pot inscrie persoanele aflate in categoriile ce pot fi vaccinate in prima etapa. Medicii și personalul medical, precum și lucratorii din serviciile de urgența din toata țara, pot intra pe platforma #COVIVAC și se pot inscrie pentru a fi vaccinați.…