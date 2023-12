Stiri pe aceeasi tema

- Dani Mocanu este unul dintre cei mai controversați artiști din Romania, fiind in aceiași masura și condamnat penal. Cu toate acestea el caștiga bani frumoși din susținerea pe care o primește de la fani, noteaza Evz.ro. Citește și: Monumente din Genova, iluminate in culorile tricolorului romanesc, de…

- Romania - Elveția 1-0. Mircea Lucescu a urmarit partida de pe Arena Naționala alaturi de Gica Hagi, fostul lui elev de la echipa naționala și Brescia. Cei doi coloși ai fotbalului romanesc au stat impreuna la loja, de un de au urmmarit meciul și sarbatoarea echipei naționale, care s-a calificat la EURO…

- Video | Va fi Marcel Ciolacu candidatul PSD la prezidențiale? Raspunsul dat de premierPremierul Marcel Ciolacu a vorbit, marți seara, la Romania TV, despre candidatura sa la alegerile prezidențiale de anul viitor. "N am luat in calcul acest lucru pana acum. Nu am vorbit cu colegii acest lucru.…

- Mihai Traistariu a declarat ca are de gand sa participe din nou la Eurovision, chiar și pentru alta țara. Artistul vrea sa impresioneze pe toata lumea cu un look extravagant, iar acum a vorbit despre aceasta schimbare.„Eu vreau sa merg din nou la Eurovision, vreau sa-l caștig. Am o piesa geniala și…

- IEFTIN…Spitalele vasluiene sunt asigurate in caz de malpraxis, insa nivelul despagubirilor nu sunt nici pe departe fata de ce sume cer familiile celor ce au murit in spitale din cauza medicilor sau a conditiilor din spital. Cazul Alexandrei de la Botosani, care a socat Romania, e acum pe masa judecatorilor.…

- Cați bani caștiga un preot in Romania in 2023! Aceasta profesie atrage in fiecare an sute de tineri care simt ca au vocația necesara pentru a propovadui cuvantul lui Dumnezeu. Alții, insa, sunt atrași de viața ecumenica, care este una indestulatoare. Cați bani caștiga un preot in Romania in 2023 Mulți…

- Adina Buzatu, una dintre cele mai cunoscute creatoare de moda din Romania, am vorbit despre cele mai intime subiecte din viața ei. In emisiunea lui Denis Rifai, vedeta a vorbit, printre altele, și despre tinerețea ei, pe vremea cand nu era celebra și nici nu avea o situație financiara prea buna. Cum…

- Suspendarea programului Casa Verde Fotovoltaice 2023 ar putea atrage dupa sine și o serie de neajunsuri pentru instalatorii validați, considera Cornel Zaiț, consultant in afaceri. Conform acestuia, problemele vor aparea pentru ca: 1. In aceasta vara montajele de sisteme fotovoltaice au fost foarte puține,…