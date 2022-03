Cât câștigă un curier în România Curierii… Sau agentii de livrare… Sau livratorii… O, sa-i zic așa, profesie veche și noua, totodata, in nomenclatorul de meserii, asta care-i include pe cei numiti. Veche, pentru ca, acum 20, 30, 40 de ani existau curierii din cadrul unor birouri, instanțe, societați care mutau niște hartii, documente, acte, de colo, colo. Curierii de atunci erau oameni care nu aveau nici prea multe studii, nici prea multe perspective, nici prea multa implicare in viața cetații, dar erau oameni la locul lor si de incredere. Cat sa nu rataceasca vreun dosar. Acum, curierii au alt statut, alt prestigiu, alta valoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

