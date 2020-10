Stiri pe aceeasi tema

- Am reușit: vom avea un salariu minim la nivel european! Inițiativa introducerii salariului minim european a venit din partea familiei social democrate inca din anul 2014. De altfel, masura a facut parte din programul candidaților Partidului Socialiștilor Europeni pentru șefia Comisiei Europene și a…

- Proiectul oficial de directiva privind principiile de aplicare a salariului minim in Uniunea Europeana a fost emis, miercuri, de Comisia Europeana. Proiectul nu impune un nivel de plata, dar introduce o serie de criterii și reguli dupa care sa fie stabilit salariului minim in fiecare țara europeana,…

- ​Comisia Europeana a emis, miercuri, proiectul oficial de directiva privind principiile de aplicare a salariului minim în Uniunea Europeana, fara a impune un nivel de plata. Vor fi însa introduse o serie de criterii și reguli la stabilirea salariului minim în fiecare țara UE, inclusiv…

- Guvernul a aprobat joi, prin Ordonanța de Urgența, acordul de împrumut între Uniunea Europeana, în calitate de Creditor și România, în calitate de împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 EUR, semnat la București, la 8 octombrie 2020 și la Bruxelles, la 19 octombrie…

- CHIȘINAU, 15 oct – Sputnik. Serviciul online de ridesharing Yandex.Taxi (in Romania activa sub brandul Yango) iși suspenda activitatea in Romania din cauza specificului reglementarilor locale, care nu permit o dezvoltare eficienta a afacerii, a anunțat compania. “Yandex.Taxi iși suspenda activitatea…

- In august 2013, startup-ul Bolt, cu numele vechi Taxify, a fost inființat la Tallin. Fondatorii au fost frații Markus i Martin Villing. Serviciile companiei au ajuns pentru prima data in Romania in luna august, anul 2016, la București. Cat caștiga un șofer Bolt care lucreaza 40 de ore pe saptamana Compania…

- Cresterea indemnizatiei de somaj este justificata si necesara deoarece ar contribui la o integrare reala a somerilor in piata muncii, Romania fiind singurul stat din Uniunea Europeana cu o indemnizatie medie de somaj mai mica de 50% din salariul minim, sustin reprezentatii Blocului National Sindical…

- Dr. Alexandru Rafila crede ca Romania a intrat in valul 2 al pandemiei: “Suntem intr-un moment de transmitere comunitara intensa. Romania se afla in valul doi al pandemiei de coronavirus, crede profesorul Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al Organizației Mondiale a Sanatații. El spune ca…