Stiri pe aceeasi tema

- La ultima numaratoare efectuata in 2016, in Romania, existau peste 10.000 de service-uri auto autorizate. Salariul mediu net la nivel national pentru pozitia de mecanic auto, una dintre cele mai cautate...

- Angajatii din landurile fostei Republici Democrate Germane (RDG) muncesc mai mult si castiga mai putin decat compatriotii lor din Republica Federala Germana (RFG), transmite DPA, peluata de Agerpres. Potrivit datelor analizate de gruparea de stânga Die Linke, în landurile din fosta Germanie…

- Angajatii din landurile fostei Republici Democrate Germane (RDG) muncesc mai mult si castiga mai putin decat compatriotii lor din Republica Federala Germana (RFG), transmite DPA. Potrivit datelor analizate de gruparea de stanga Die Linke, in landurile din fosta Germanie de Est, in anul 2017 muncitorii…

- O statistica realizata de Paylab.ro, primul comparator de salarii din tara noastra, arata ca cele mai bine platite meserii din Romania sunt in IT si constructii, cu venituri peste media din aceasta zona a Europei. Invitat in cadrul Interviurilor Libertatae Live, Bogdan Badea, CEO eJobs, a precizat care…

- Accidentat rau la picior, in prima zi de munca, in august 2016, Florica Cercel a venit cu un certificat de invalid. Povestea incepe dezechilibrat. Un muncitor remunerat cu salariul minim pe economie si un mamut international ale carui afaceri in Romania depașesc cifra de un miliard de euro. Omul se…

- Laura Codruta Kovesi pierde odata cu functia si beneficiile de pe urma acesteia. Astfel, masina de serviciu si paza oferita de SPP dispar, la fel si salariul urias pe care il castiga de la DNA, conform antena3. Cu toate acestea, Kovesi a reusit sa-si achite un credit imobiliar in mai putin de 10 ani…

- Recent fostul presedinte, Traian Basescu și-a depus declarația de avere, valabila pentru anul 2017. Daca pana acum, Basescu nu a completat vreun caștig in dreptul veniturilor soției, politicianul a trecut suma de 50.000 de lei, incasata de Maria Basescu, ca persoana fizica, in calitate de administrator…

- BERBEC Nu stai prea bine cu banii in aceasta saptamana, insa nu mai dura mult pana la salariu. E necesar ca pana atunci sa incerci sa nu te imprumuti la nimeni, mai ales in scopul distractiei sau al altor lucruri de care te poti lipsi. Veniturile tale sunt modeste si trebuie sa te organizezi…