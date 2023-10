Cât câștigă un angajat de la Pepco. Ce salariu are un casier sau un șef de magazin, plus bonuri de masă Mulți romani aflați in cautarea unui loc de munca urmaresc un post in cadrul marilor magazine de retail. Am aflat ce condiții trebuie sa indeplinești pentru a lucra, spre exemplu, la Pepco. Retailerul polonez promite salarii motivante. Dar cat caștiga un angajat de la Pepco? Retailerul are peste 2.800 de angajați in Romania Retalilerul polonez a intrat pe piața din Romania in anul 2015 și are in prezent un total de aproximativ 2.800 de angajați in cele peste 300 de magazine din țara. Care sunt atribuțiile necesare postului pentru un șef de tura la unul din magazinele Pepco. Pentru candidatul ideal:… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

Sursa articol si foto: vocea.biz

