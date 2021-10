Cat caștiga profesorii din Uniunea Europeana. Diferențe considerabile intre țarile din Est și cele din Vest. LISTA Un raport prezentat in acest an indica diferențe majore intre estul și vestul Europei, din punct de vedere al salarizarii profesorilor. Datele indica o creștere treptata a nivelului salarizarii atat cu ciclul de invațamant, cat și cu avansul profesorilor in cariera. Statisticile raportului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD) “Education at a Glance 2021”, […] Citește Cat caștiga profesorii din Uniunea Europeana. Diferențe considerabile intre țarile din Est…