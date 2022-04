Cât câştigă luptătorii români care activează în Ucraina Aproximativ 1.500 luptatori romani ar activa pe teritoriul Ucrainei, alaturi de britanici, americani, canadieni turci, georgieni sau polonezi. Surse militare au explicat, pentru Gandul, ca multi dintre militarii romani si-au dat demisiile dupa ce ar fi fost ofertati cu sume foarte mari de catre fime de recrutare straine. Ministerul Apararii din Rusia sustine ca, potrivit rapoartelor realizate de serviciile de informatii, in Ucraina ar lupta cateva mii de mercenari straini. Cei mai multi ar proveni din Polonia, cu peste 1.70o de soldati, urmati de romani si canadieni, care ar numara aproximativ… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

