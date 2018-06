Senatorul ALDE Daniel Zamfir ii raspunde in termeni duri președintelui PNL, Ludovic Orban, care l-a jignit dupa ce a parasit partidul la sfarșitul saptamanii trecute. Fostul liberal Daniel Zamfir a raspuns pe pagina sa de Facebook la insulta adusa de Ludovic Orban la adresa sa dupa ce a parasit PNL in favoarea ALDE. In același The post Cat caștiga Ludovic Orban fara sa munceasca. Dezvaluirile unui senator appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .