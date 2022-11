Cât câștigă Lionel Messi Cat caștiga Lionel Messi reprezinta una dintre temele preferate ale microbiștilor și nu numai. Se știe ca fotbaliștii sunt platiți bine, dar nu sta nimeni sa calculeze sume exacte. Iata ca diverșii analiști satisfac curiozitatea celor interesați. Potrivit Forbes, Messi a incasat anul trecut pe teren suma uimitoare de 75 de milioane de dolari, mai mult decat orice alt sportiv de pe planeta. Numai salariul sau de la Paris Saint-Germain valoreaza 35 de milioane de dolari pe an, ceea ce inseamna ca el caștiga 738.000 de dolari pe saptamana, sau 105.000 de dolari pe zi, ori 8.790 de dolari pe ora.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo și Lionel Messi fac pentru prima data echipa intr-o campanie de marketing, care promoveaza brandul de lux Louis Vuitton, potrivit Daily Mail . Cei doi au postat reclama pe conturile lor de Instagram, iar postarea a strans aproape 14 milioane de aprecieri in doar doua ore. In fotografia…

- Dolly Parton, legenda muzicii country, a primit premiul pentru curaj si civilitate din partea miliardarului Jeff Bezos și a partenerei sale Lauren Sanchez, informeaza CNN . Anul trecut, Bezos a acordat cate 100 de milioane de dolari colaboratorului CNN Van Jones și bucatarului Jose Andres. „Jeff [Bezos]…

- Cristiano Ronaldo și-a pierdut milioane de fani dupa ce aplicația Instagram a avut probleme tehnice. Rețeaua de socializare a raportat numeroase erori la nivel mondial. Reprezentanții nu au oferit mai multe detalii cu privire la cele intamplate.

- Adidas rupe oficial colaborarea cu Kanye West din cauza comentariilor antisemite ale rapper-ului. Compania va inceta sa mai fabrice produse Yeezy și sa il plateasca pe rapper, spunand ca recentele sale comentarii au fost "pline de ura și periculoase”. Adidas a pus capat parteneriatului cu Kanye West,…

- Kim Kardashian, una dintre cele mai influente vedete din online-ului, a primit o amenda record. Nu mai puțin de 1,2 milioane de dolari a acceptat sa plateasca starleta pentru promovarea frauduloasa a unei monede digitale. S-a intamplat in iunie, 2021 iar postarea a cuprins și un link catre site-ul companiei…

- Vedeta de reality-show Kim Kardashian a acceptat sa plateasca 1,26 milioane de dolari pentru ca a promovat o criptomoneda pe contul ei de Instagram fara a mentiona ca a fost platita pentru acest lucru, a anuntat luni Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC),

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) este cel mai influent fotbalist pe rețelele de socializare. Fiecare postare a portughezului genereaza un venit mediu de 3,5 milioane de dolari. Cei peste 480 de milioane de urmaritori pe care ii are pe Instagram ii aduc lui Cristiano o adevarata avere. O analiza facuta…

- Imediat dupa sosirea la Chișinau, jucatorii de la Manchester United au urcat in autobuze și au mers la hotel. Dupa ce s-a cazat, atacantul echipei, Cristiano Ronaldo, a postat pe contul sau de Instagram un selfie facut in camera de hotel. {{638136}}Postarea a stirnit un interes crescut in rindul abonaților…