Cât câștigă influencerii din România și Bulgaria din campaniile pe Instagram ​Piața de publicitate online (digital advertising) din Bulgaria este estimata la 89 milioane euro în 2021, în timp ce piața din România are o valoare de 377 milioane euro, dar un ritm de creștere similar (13%). Conform estimarilor MOCAPP, raportate la marimea pieței de Influencer Marketing din Europa, volumul de business derulat cu ajutorul creatorilor de conținut din Bulgaria se ridica la circa 1,5 mil euro, în timp ce piața din România este de circa la 8-12 milioane euro anual. Cât câștiga influencerii pentru o postare.Citește continuarea pe StartupCafe.ro

