Stiri pe aceeasi tema

- Cat este pensia medie pe țara. Județele cu cele mai mici și cele mai mari pensii. Situația din Alba Pensia medie lunara a crescut cu 11,3% in 2022, arata datele Institutului National de Statistica (INS). Valoarea acesteia pe țara este de 1.855 lei. Numarul mediu al pensionarilor a scazut: sunt 5,004…

- Potrivit Direcției Județene de Statistica, la inceputul anului 2023, in județul Cluj erau 276.620 salariați, in creștere cu 1.407 persoane fața de luna decembrie 2022 și cu 4.191 persoane mai multe fața de luna ianuarie 2022. Caștigul salarial mediu brut al unui clujean in luna ianuarie 2023 a fost…

- Institutul Național de Statistica a dat miercuri publicitații o serie de date privind salariile din Romania, in luna ianuarie 2023. Castigul salarial mediu brut a fost 6.831 de lei in luna ianuarie 2023, in scaadere cu 276 de lei decat in luna decembrie 2022. Castigul salarial mediu net a cunoscut o…

- ASF ia in calcul plafonarea tarifelor RCA, in vederea protectiei consumatorilor, a declarat purtatorul de cuvant al ASF, Daniel Apostol. Conform raportului din februarie publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, comparativ cu cel din august 2022, tarifele de referinta pentru RCA cresc in medie…

- Venituri PFA 2023: Ce sume caștiga romanii liber-profesioniști care lucreaza ca persoane fizice autorizate Venituri PFA 2023: Ce sume caștiga romanii liber-profesioniști care lucreaza ca persoane fizice autorizate Cel mai bine platiți liber-profesioniști cu PFA din Romania sunt specialiștii in IT&C…

- N.Dumitrescu * Varsta medie a populatiei rezidente a crescut la 44,2 ani – mult mai mare fata de varsta medie pe tara Confirmarea faptului ca populația județului Prahova este din ce in ce mai imbatranita a venit și de la cele mai recente date statistice, mai exact de la primele rezultate provizorii…

- De la 1 ianuarie 2023, alocațiile de stat pentru copii sunt indexate cu rata inflației din 2021 de 5,1%, ceea ce inseamna in plus sume de pana la 30 de lei, fața de anul trecut. Astfel, alocațiile noi vor crește la 255 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani și 18 ani, precum și in cazul tinerilor…

- Ministerul Sanatatii informeaza ca in perioada 9 – 15 ianuarie 2023 au fost inregistrate 3.488 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Potrivit sursei citate, 932 dintre cazurile inregistrate in ultima saptamana au fost la pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90…