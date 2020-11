Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai afectate sectoare din economie, cel al hotelurilor, restaurantelor și cateringului (HoReCa) ar putea beneficia de o schema de ajutoare de stat. Anunțul a fost facut duminica seara de premierul Ludovic Orban, care a spus ca este necesar și un aviz din partea Comisiei Europene. Primul…

- Actorul american Johnny Depp a anuntat vineri ca se retrage din franciza ''Fantastic Beasts'' dupa ce a pierdut procesul de defaimare intentat tabloidului britanic ''The Sun'', care a scris despre vedeta ca si-a batut fosta sotie, informeaza Reuters. Intr-o postare pe…

- Promovarea de produse pe Instagram poate fi o afacere profitabila. Vedetele știu cel mai bine acest lucru, de vreme ce obțin sume colosale din postarile de pe rețelele de socializare. Cel mai recent top arata ca vedeta de pe primul loc caștiga peste 1 milion de dolari pe o singura postare.

- Promovarea de produse pe Instagram poate fi o afacere profitabila. Vedetele știu cel mai bine acest lucru, de vreme ce obțin sume colosale din postarile de pe rețelele de socializare. Cel mai recent top arata ca vedeta de pe primul loc caștiga peste 1 milion de dolari pe o singura postare.

- "Premierul e desemnat de partidul care caștiga alegerile. Obiectivul PNL este de a caștiga alegerile", le-a raspuns, sambata, premierul Romaniei, Ludovic Orban, celor din USR - PLUS, care au declarat ca Dacian Cioloș este propunerea mai buna decat Ludovic Orban pentru funcția de premier, in eventualitatea…

- Eddie Van Halen a murit la 65 de ani. A fost unul din cei mai buni chitariști din toate timpurile și co-fondatorul celebrei trupe Van Halen. Vezi aceasta postare pe Instagram I can’t believe I’m having to write this, but my father, Edward Lodewijk Van Halen, has lost his long and arduous battle…

- Katie Holmes a stricat casa unui barbat logodit! Cine este noul ei iubit! Katie Holmes se iubește cu Emilio Vitolo, celebru chef/actor. Recent, parazzi i-au surprins in ipostaze tandre intr-un bar. Iata insa ca povestea de dragoste dintre cei doi intampina cateva dificultați. Vezi aceasta postare…