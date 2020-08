Cât câștigă cel mai bine plătiți doljeni GdS arata, zilele trecute, ca peste 44.000 de persoane din Dolj sunt platite cu salariul minim pe economie. In statistica au fost incluși și angajații din domeniul construcțiilor. Aceștia beneficiaza de un salariu minim de 3.000 de lei brut. Marea masa a doljenilor au salarii de la minimul pe economie și pana la 5.000 de lei brut (2.925 de lei net). Circa 85.000 de persoane au salarii cuprinse intre minimul pe economie si 5.000 de lei brut. Numarul salariaților inregistrați cu contracte individuale de munca active și care au salariul brut intre 5.000 și 10.000 de lei este de 15.835 de persoane.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unele persoane care nu mai au un loc de munca și mai au nevoie de vechime in munca pot cotiza la Pensii. Pot achita lunar pana cand capata vechimea necesara pensionarii. Persoanele care nu au implinit varsta standard de pensionare pot contribui lunar la Casa Județeana de Pensii (CJP) Dolj, pentru a-și…

- Misterul celor 875.000 de contracte de munca incetate din cauza pandemiei. Ministrul Muncii: In prezent, numarul angajatilor activi este cu doar 640 de persoane mai mic fața de ianuarie Romania exista, in prezent, un numar de 5.580.000 de salariati activi, cu doar 640 de angajati mai putin decat in…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) propune ca partidele politice sa poata primi donații prin SMS-uri, cu condiția ca donatorul sa aiba abonament in rețelele de telefonie din Romania. Valoarea totala a donatiilor primite prin SMS de la acelasi numar de telefon intr-un an nu poate depasi 2 salarii…

- Calculul salariului minim brut pe economie va suferi, foarte probabil, o serie de modificari, dupa ce Camera Deputaților a adoptat saptamana trecuta proiectul de lege ce introduce o noua grila de salarizare, in funcție de pregatirea profesionala. Cu alte cuvinte, cele trei tipuri de salarii minime existente…

- Vor exista 11 noi salarii minime a caror valoare difera in functie de studii si postul ocupat, in loc de cele trei salarii minime din prezent - salariul minim pentru cei fara studii superioare, pentru cei cu studii superioare și pentru cei din construcții. In funcție de pregatire, cuantumul…

- Guvernul a anunțat primele masurile active pentru perioada urmatoare, printre care 41,5 % din salariul de baza la revenirea din șomaj tehnic și sprijin pentru angajarea persoanelor de peste 50 de ani, tinerilor și a romanilor reveniți in țara dupa pierderea locurilor de munca din strainatate.Guvernul…

- Guvernul adopta, joi, in sedinta de Guvern, mai multe masuri de sprijinire a angajatilor si angajatorilor, in criza coronavirusului care vor intra in vigoare incepand cu 1 iunie. Astfel, angajații care s-au aflat in șomaj tehnic si care revin la munca in urma reluarii activitații de catre angajatori,…

- Inspectia Muncii a aplicat amenzi de peste 9,2 milioane de lei in urma controalelor efectuate in aceasta luna in domeniile constructiilor, intretinerii si reparatiilor de autovehicule si a agentiilor de plasare a fortei de munca in strainatate, informeaza joi institutia. "In perioada 11-22…