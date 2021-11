Cât câștigă arbitrii români la meciurile din competițiile internaționale Urmarind Liga Campionilor și alte competiții fobalistice de top din Europa, multa lume se intreaba ce salarii au arbitrii și cat se caștiga pentru un meci in cea mai importanta competiție inter-cluburi din lume. Liga Campionilor este cea mai importanta competiție intercluburi din lume, dar și cea mai atractiva din punct de vedere financiar. Iar cavalerii fluierului care țin in frau jucatori platiți cu milioane de euro, trebuie sa fie remunerați corespunzator. Arbitrii din Europa sunt imparțiți in cinci categorii, in funcție de performanțe. Acestea sunt Elite, Elite Development, First, Second și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cotidianul din Germania Hamburger Morgenpost puncteaza asupra „dezastrului sanitar” din Europa de Est, criticandu-i pe romani, bulgari și pe ucraineni pentru ca refuza vaccinarea. Intr-un articol intitulat „Idioții Europei”, ziarul german scrie: „Este un iad, ca intr-un razboi: aproape nimeni nu iși…

- Directorul de dezvoltare a fotbalului la nivel mondial, Arsene Wenger, doreste ca arbitrii sa poata vorbi la conferintele de presa dupa meciuri, informeaza AFP. "Ar fi o modalitate buna de a evita controversele si de a le stinge inainte ca acestea sa fie in dezbaterea publica. Ar trebui sa…

- Premierul demis Florin Cițu și-a laudat echipa, dar și pe el, sambata, pentru treaba “bine facuta”, dupa ce agențiile de rating S&P și Moodys au confirmat ratingul Romaniei. Cițu a susținut, intr-o conferința de presa la Palatul Victoria, ca “bunastarea se simte deja”, Romania avand cea mai mare crestere…

- Metro este o companie multinaționala germana. Incepand cu 2020 opereaza in jur de 680 de magazine in 24 de țari din Europa și Asia. Magazinele Metro sunt prezente și la noi in țara. Iata ce salarii au casierele care lucreaza la Metro Romania. Metro Romania – salariile lunare ale casierelor Salariile…

- Mitsubishi Outlander PHEV, adica versiunea hibrid alimentata la priza, a devenit rapid un succes pe piața din Europa. Fix atunci cand nu se mai aștepta nimeni. Pe piața din Marea Britanie a fost cel mai popular vehicul PHEV mai mulți ani consecutiv. Acum, Mitsubishi Outlander PHEV se pregatește de o…

- O comparație realizata de Școala 9 arata ca un medic roman are un salariu aproape jumatate cat unul neamț, in schimb, diferența la salarizarea cadrelor didactice este mult mai mare: un cadru didactic de la noi abia ajunge sa ia 16% din cat caștiga un profesor din Germania. Analiza intre salariile a…

- Oferta de job-uri in strainatate pentru romani a crescut semnificativ in ultima saptamana, in special pentru personal calificat, se arata in datele puse la dispozitie de platforma bestjobs pentru emisiunea ”Ora de profit.ro” de la Prima TV. Astfel, se cauta un medic specialist in gastroenterologie pentru…

- Performanța uluitoare reușita de Sheriff Tiraspol, care a devenit prima echipa de peste Prut care se califica in grupele Champions League, a captat și atenția presei internaționale. Publicații importante din Europa scriu la unison despre realizarea deosebita a echipei care vine dintr-o țara „care nici…