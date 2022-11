Stiri pe aceeasi tema

- Vloggerița Daria Jane a venit la Stand-up Revolution și a surprins pe toata lumea cu apariția sa, insa nu mulți știu prin ce a trecut pentru a ajunge femeia puternica de astazi. Tanara vorbește adesea despre viața ei pe TikTok.

- In urma cu o zi, Amarah iși vedea visul cu ochii, dupa ce a trecut prin cabinetul medicului estetician. Cea mai urmarita tanara transgender de pe TikTok a bifat prima operație care o va ajuta sa devina femeie. Mai exact, Amarah și-a facut o intervenție la nivelul nasului

- In varsta de 24 de ani, Amarah este cea mai urmarita tanara transgender din Romania și face senzații, de cateva luni bune, pe platforma Tik Tok, acolo unde are o comunitate impresionanta de urmaritori. Amarah se pregatește oficial pentru transformarea in femeie și deja a facut programarile necesare…

- "In urma activitatilor de cercetare desfasurate de politisti a reiesit ca o minora, de 16 ani si o tanara, de 19 ani, din Budesti si Dumbrava Rosie, ar fi sustras din magazin mai multe produse cosmetice.Acestea au declarat ca au sustras respectivele produse urmare a unei provocari primite pe o aplicatie…

- "In urma activitatilor de cercetare desfasurate de politisti a reiesit ca o minora, de 16 ani si o tanara, de 19 ani, din Budesti si Dumbrava Rosie, ar fi sustras din magazin mai multe produse cosmetice.Acestea au declarat ca au sustras respectivele produse urmare a unei provocari primite pe o aplicatie…

- Gigi Becali i-a platit lui Billel Omrani 200.000 de euro la semnarea contractului. Algerianul va mai incasa cate 20.000 de euro in fiecare luna din contractul cu FCSB, ceea ce inseamna ca el va caștiga 400.000 de euro in zece luni! Billel Omrani a ramas un fotbalist curtat, cu o cota foarte buna, chiar…

- O adolescenta și-a rupt gatul in timp ce incerca sa imite o provocare pe TikTok. Dupa tragicul incident, ea a postat un mesaj prin care previne tinerii sa mai raspunda provocarilor și sa devina victime.Sarah Platt, pe atunci in varsta de 16 ani, participa la un turneu de hochei, iar prietenii ei au…

- Nu s-ar fi așteptat niciodata la un asemenea succes rasunator intr-un timp record, insa iata ca piesa ei a imparțit TikTok-ul in doua! Milioane de videoclipuri au fost create pe aceasta platforma folosind melodia Marilenei Stan. Artista a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars.