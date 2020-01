Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile vor finanta infiintarea Institutului National de Genomica care va permite Romaniei sa progreseze in privinta geneticii umane, a anuntat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos.Acesta a vizitat, vineri, Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului Alessandrescu-Rusescu,…

- Autoritatile chineze au luat noi masuri impotriva raspandirii coronavirusului 2019-nCoV si, vineri, in ajunul Anului Nou, a decis inchiderea templelor, a Orasului Interzis si a unei parti din Marele Zid.

- Conor McGregor, 31 de ani, se intoarce in UFC pe 18 ianuarie, impotriva americanului Donald Cerrone, 36 de ani, un prim meci dupa un an și 3 luni de absența. Ultima data, McGregor a luptat și a pierdut impotriva lui Khabib Nurmagomedov, in octombrie 2018. De atunci, a tot incercat sa-l prinda pe cel…

- Parlamentarii Liviu Pop si Gheorghe Simon, de la PSD au depus la Senat un proiect de lege prin care introduc si furtunile si tornadele in categoria dezastrelor naturale care vor fi despagubite prin Asigurarea obligatorie a locuintelor (PAD).Initiatorii propunerii legislative spun ca "la aproape zece…

- Relatiile dintre daci si romani au alternat intre perioade de pace si de conflict. Cele doua civilizatii luasera demult contact una cu cealalta, contact intetit de avansul romanilor in Peninsula Balcanica si apropierea de Dunare.

- Donald Trump l-a decorat luni pe cainele care l-a alergat in tunel pe liderul Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, oferindu-i o medalie si o placa pentru rolul sau in eliminarea celui mai cautat terorist din lume pana acum o luna.

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, Klaus Iohannis, a declarat, dupa anuntarea exit-poll-urilor, ca niciodata romanii nu au votat atat de mult si atat de clar impotriva PSD, iar acest lucru inseamna pentru Romania ”un pas enorm”, informeaza AGERPRES . “Dragi roman, victorie! Am reusit sa invingem…

- Viorica Dancila, prezenta duminica in Vrancea, in campanie electorala pentru alegerile prezidențiale, a facut o noua gafa, la Marașești. Ea a spus ca lupta „impotriva unei țari in care sa se regaseasca toți romanii”, potrivit unei inregistrari difuzate de Realitatea de Vrancea. „Și eu cred ca sunt singura…