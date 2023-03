Cât au slăbit concurenții de la Survivor după trei luni de stat în junglă Cat au slabit concurenții de la Survivor dupa trei luni de stat in jungla Au trecut mai bine de trei luni de la debutul noului sezon al reality show-ului Survivor la Pro TV. Seara trecuta, Razboinicii și Faimoșii au ajuns la momentul Unificarii. Astfel, concurenții au avut ocazia sa se spele, sa se aranjeze și sa participe la o petrecere unde atmosfera a fost intreținuta de Antonia și Alex Velea. Mai mult decat atat, ei au fost cantariți și au aflat cate kilograme au slabit de cand traiesc in condiții dificile. Suma kilogramelor pe care participanții la Survivor le-au dat jos in jungla depașește… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

