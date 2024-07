Nunta Elenei și a lui Ianis Hagi este unul dintre cele mai importante evenimente mondene ale acestei veri. Postul de televiziune Antena 1 a prezentat-o chiar drept „nunta anului” și a platit o suma uriașa pentru a avea drepturile exclusive de difuzare. Artizanul ințelegerii dintre Antena 1 și familia Hagi a fost Gica Popescu. Inițial, […] The post Cat au primit Elena și Ianis Hagi pentru drepturile de difuzare a nunții lor appeared first on Puterea.ro .