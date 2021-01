Stiri pe aceeasi tema

- Pro Romania, partidul lui Victor Ponta, a avut cel mai scump vot. Pentru fiecare vot, practic Pro Romania a cheltuit 114 lei, iar in total pentru toata campania a cheltuit peste 28 de milioane de lei. Nu a intrat in Parlament.La fel stau lucrurile si in cazul partidului Miscarea Populara, infiintat…

- Partidele au cerut decontarea a nu mai puțin de 148 de milioane de lei, aproape 30,5 milioane de euro, pentru cheltuielile din campania electorala. Pe baza datelor Autoritații Electorale și a numarului de voturi obținute, potrivit BEC, HotNews.ro a calculat cat de eficiente au fost investițiile electorale…

- Biroul Electoral Central (BEC) a anunțat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, dupa numararea tuturor voturilor valabil exprimate. PSD este pe primul loc, cu 28.90 procente, urmat de PNL, cu 25.19%, și USR-PLUS, cu 15.37%. Surpriza acestor alegeri, Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR), a…

- Iulian Fota, fost șef al Colegiului Național de Informatii al SRI și consilier prezidential pentru securitate nationala în mandatul lui Traian Basescu afirma, pe Facebook, ca Alianta pentru Unirea Românilor (AUR) - supriza acestor alegeri parlamentare - este ”un proiect rezultat din…

- Harta politica a Romaniei dupa alegerile parlamentare. In 20 de județe AUR a obținut mai multe voturi decat USR PLUS Alegerile cu cea mai mica prezența din istoria post-decembrista seamana incertitudine si nasc discutii aprinse. Desi a iesit pe primul loc, PSD nu poate guverna singur si cel putin deocamdata…

- Cu sondajele pe masa, partidele își fac ultimele calcule pentru alegerile parlamentare de duminica. Procentele sunt în acest moment doar pe hârtie, marea necunoscuta care poate da totul peste cap, susțin lideri politici consultați de HotNews.ro, fiind prezența la vot. Din sondajele…