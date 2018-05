Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Timișoara a dat dovada de tupeu maxim, prezentandu-se in fața polițiștilor de frontiera cu o mașina furata. Mai mult, s-a legitimat și cu un permis fals! Individul, in varsta de 42 de ani, a ajuns marți seara la granița, la volanul unui Audi A6, inmatriculat in Germania. Barbatul a ajuns…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea frontierei de stat, in zona trecerii cu bacul din localitatea Ostrov, o femeie siriana cu patru copii cu varste intre 1 si 10 ani care au incercat sa treaca ilegal in Romania din R. Bulgaria, pe jos, pe la frontiera verde,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea frontierei de stat, in zona trecerii cu bacul din localitatea Ostrov, cinci cetateni sirieni care au incercat sa treaca ilegal in Romania din R. Bulgaria, pe jos, pe la frontiera verde, fiind calauziti de un cetatean turc.Cetatenii…

- FALSURI…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat un cetatean roman care avea asupra sa o carte de identitate falsa, pe care intentiona sa o duca in Germania. Astfel, in data de 16 aprilie, in jurul orei 16.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita,…

- Politistii de frontiera timiseni au depistat doi barbati in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera, pe jos, in Ungaria. Politistii de frontiera de la Sannicolau Mare au depistat, in apropiere de Cenad, doi barbati, care se mergeau pe camp, spre frontiera cu Ungaria. Politistii i-au retinut imediat,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat un barbat cu dubla cetatenie romano-ucraineana care conducea un microbuz marca Mercedes – Benz Sprinter, in valoare de peste 46.000 lei, ce figura ca fiind cautat de autoritatile din Germania.…

- Politistii de frontiera din Iasi au prins doi barbati care au trecut Prutul pe o camera de tractor, pentru a ajunge intr-un stat din Spatiul Schengen. Unul dintre ei era cautat de autoritatile din Germania, pentru trafic de droguri,iar celalalt a mai fost prins incercand sa treaca ilegal frontiera.

- Produse contrafacute, confiscate la frontiera Arhiva Foto: radioconstanta.ro. Bunuri contrafacute în valoare de peste 260 de mii de lei au fost confiscate la punctele de frontiera din Giurgiu si Turnu Magurele. Potrivit unui comunicat al Politiei, este vorba despre 3.800 de articole…