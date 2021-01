Stiri pe aceeasi tema

- Partidele au cerut decontarea a nu mai puțin de 148 de milioane de lei, aproape 30,5 milioane de euro, pentru cheltuielile din campania electorala. Pe baza datelor Autoritații Electorale și a numarului de voturi obținute, potrivit BEC, HotNews.ro a calculat cat de eficiente au fost investițiile electorale…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) estimeaza ca partidele vor cere rambursarea unor cheltuieli facute la alegerile parlamentare din acest an de aproximativ 167 de milioane de lei, ceea ce înseamna de aproape patru ori mai mult fața de scutinul parlamentar din 2016. Suma cea mai mare de rambursat…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a propus, sambata, ca soluție pentru deblocarea negocierilor dintre PNL și USR PLUS pentru guvernare, ca el și Dan Barna sa se infrunte la vot, in Camera Deputaților, pentru funcția de președinte al instituției, au declarat pentru Digi24.ro surse participante la discuțiile…

- La alegerile parlamentare 2020 marea surpriza a fost Alianța pentru Unirea Romanilor care in urma voturilor a intrat in Parlamentul Romaniei. Intr-o comuna din Timiș cei de la AUR au caștigat alegerile in ciuda faptului ca unii dintre locuitori nu au auzit despre acest partid. In comuna Lenauheim,…

- Pe locul al treilea se situeaza Alianta USR PLUS, care a obtinut 15,86- la Senat si 15,37- la Camera Deputatilor. Partidul pentru Unirea Romanilor (AUR) are 9,17- dintre voturi la Senat si 9,08- la Camera Deputatilor, iar UDMR a obtinut 5,89- la Senat si 5,74- la Camera Deputatilor. PMP si Pro Romania…

- PSD a obtinut la alegerile parlamentare 29,32% dintre voturile exprimate pentru Senat si 28,90% pentru Camera Deputatilor, iar PNL – 25,58% la Senat si 25,19% la Camera Deputatilor, potrivit datelor finale, inainte de solutionarea contestatiilor, prezentate miercuri de Biroul Electoral Central. Pe locul…

- Biroul Electoral Central a inceput centralizarea voturilor pe masura ce acestea au venit de la secțiile de vot. Au fost numarate mai intai secțiile mici, preponderent din mediul rural. UPDATE Rezultate parțiale dupa centralizarea a 96% dintre secțiile de vot PMP ramane sub pragul electoral, PSD pastreaza…

- Cu sondajele pe masa, partidele își fac ultimele calcule pentru alegerile parlamentare de duminica. Procentele sunt în acest moment doar pe hârtie, marea necunoscuta care poate da totul peste cap, susțin lideri politici consultați de HotNews.ro, fiind prezența la vot. Din sondajele…