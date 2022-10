Stiri pe aceeasi tema

- „Unitate, mandrie, incredere sau speranța”: manualele Kremlinului, care invața ziariștii și propagandiștii cum sa vorbeasca despre razboi, enumera nu doar punctele de discuție, evitand aspectele negative, ci și emoțiile pe care cetațeanul obișnuit ar trebui sa le simta la aflarea știrii, scrie publicația…

- Orașul ucrainean Zaporojie a fost zguduit de mai multe bombardamente lansate de Rusia, ca urmare a exploziei podului strategic Kerci, care leaga feroviar și rutier Crimeea de Rusia. Astfel, Zaporojie a fost lovit de cel puțin 12 rachete, fiind bobardate blocuri inalte din zone rezidențiale. In uma tragediei,…

- Dupa ce podul strategic Kerci, care face legatura dintre peninsula Crimeea și Rusia, a fost aruncat in aer sambata, Rusia contraataca. Au avut loc noi bombardamente ale fortelor ruse asupra orasului ucrainean Zaporojie, care a fost lovit de cel puțin 10 rachete. Bombardamentele au ucis cel puțin 17…

- Avioane rusești au lovit cu rachete localitatea Zatoka din apropierea Romaniei, aflata pe litoralul ucrainean al Marii Negre. Zatoka este o stațiune din regiunea Odessa, aflata la sud-vest de acest oraș. Atacul cu rachete asupra acestei localitați intervine dupa ce, la 15 martie 2022, Rusia ar fi incercat…

- In dimineața zilei de 24 februarie 2022, Rusia a atacat Ucraina. Printre cei care au participat la invazie s-a numarat și Pavel Filatiev. Parașutistul in varsta de 33 de ani a petrecut doua luni in prima linie, dupa care a parasit armata din motive de sanatate. Acum, Filatiev se opune razboiului. A…

- Serviciile de informatii americane considera ca Rusia fabrica probe pentru a atribui Ucrainei atacul comis saptamana trecuta impotriva unei inchisori situate in autoproclamata Republica Populara Donetk, soldat cu cel putin 50 de morti din randul prizonierilor de razboi

- Ministerul britanic al Apararii a publicat ultima actualizare de informatii referitoare la razboiul din Ucraina. Potrivit acestuia, Rusia foloseste artileria in incercarea de a incetini contraofensiva Ucrainei la Herson, scrie The Guardian.

- Ilia Iașin, aflat printre ultimii opozanți ai lui Putin, a fost plasat in detenție provizorie pentru ca a criticat atacul asupra Ucrainei. Un tribunal din Moscova l-a plasat miercuri in detentie provizorie pe unul dintre ultimii opozanti ai Kremlinului prezenti inca in Rusia, Ilia Iasin, urmarit, la…