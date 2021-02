Stiri pe aceeasi tema

- Pierderile au fost provocate de investitorii mici care au cumparat in masa actiuni GameStop, determinand cresterea acestora cu 1600% si obligand fondurile de hedging sa le rascumpere pentru a acoperi pierderile. Datele firmei Ortex arata ca actiuni GameStop in valoare de 5,9 miliarde de dolari erau…

- Doi executori judecatoresti din Arges au fost trimisi in judecata de procurorii DNA, fiind acuzati de mai multe infractiuni, intre care abuz in serviciu, scrie news.ro . Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: FIERARU EUGEN, la data faptelor executor judecatoresc…

- Parlamentul a respectat toate normele legale in procesul de adoptare a Legii Bugetului de Stat și Politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021, a declarat președintele Legislativului, Zinaida Greceanii, la NTV Moldova. Speakerul a menționat ca devenise evident ca, in ziua votarii bugetelor, PAS și Platforma…

- Primarul de Balti, Renato Usatii, a chemat opozitia parlamentara sa-si dea demisia si sa treaca de partea poporului. El a declarat ca prin prezenta lor, deputatii care nu sunt la guvernare nu fac decat sa legalizeze activitatea deputatilor lui Sor si Dodon, facand referire la sedinta de miercuri seara…

- Conform estimarilor secretariatului Parlamentului, in timpul altercațiilor de ieri din sala de ședințe a Parlamentului, au fost distruse bunuri in valoare de circa 60 de mii de lei. Informația a fost facuta publica de funcționarii Legislativului, astazi in cadrul ședinței plenare. "Conform raportului…

- Primaria Municipiului Bucuresti, sub conducerea Gabrielei Firea, a stabilit recordul cheltuililor pentru iluminarea festiva a Capitalei intai in anul 2018 iar apoi, din nou, in anul 2019, arata un studiu realizat de asociatia InfoCons. Informatiile sunt publicate in contextul in care primarul…

- InfoCons a realizat un studiu comparativ cu privire la cheltuielile Primariilor din cadrul reședințelor de județ din Romania pentru iluminatul festiv din perioada sarbatorile de iarna, respectiv iarna anului 2017 (decembrie 2017 – ianuarie 2018), iarna anului 2018 (decembrie 2018 – ianuarie 2019 ) si…