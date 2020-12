Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total de nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective in trimestrul trei din acest an a fost de 95.000, cheltuielile acestora insumand 190,4 milioane de lei, informeaza miercuri Institutul National de Statistica (INS). In perioada mentionata, turistii nerezidenti sositi in…

- Autoritatile din Marea Britanie au anuntat ca au decis sa reduca perioada de autoizolare impusa in timpul pandemiei de COVID-19 de la 14 la 10 zile pentru rezidentii care au intrat in contact cu persoane testate pozitiv si pentru turistii sositi din...

- Este o intrebare pe care și-o pun toți operatorii din turism care pana la apariția pandemiei de COVID19 ofereau servicii turistice vizitatorilor straini care iși petreceau vacanța in Romania. Daca hotelurile și celelalte spații de cazare au mai fost recuperat din pierderi datorita turismului intern,…

- Ziarul Unirea Romania a pierdut 80% din turiștii straini, dupa restricțiile impuse de pandemie: Turismul mondial dat inapoi cu 20 de ani Cel de-al doilea val al pandemiei de Sars-Cov-2 pune in pericol redresarea turismului de pe batranul continent. Organizația Mondiala a Turismului se așteapta ca incasarile…

- Romania a inregistrat cea mai mare scadere a sosirilor de turisti straini din Uniunea Europeana, inregistrand o diminuare de 90% a noptilor petrecute de straini in unitatile de cazare in luna iulie a acestui an comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, conform datelor Eurostat. Multe dintre tarile…

- Majoritatea țarilor europene au continuat sa iși promoveze destinațiile turistice, in ciuda pandemiei de coronavirus, abordand strategii diverse de promovare. Printre aceste țari nu se numara și Romania, care a dus lipsa de promovare in randul turiștilor și inainte de pandemie. Citește și: Klaus…

- Doua regiuni din Romania se afla pe podiumul UE la proporția mare de turiști straini in raport cu cei autohtoni. Zonele cele mai atractive pentru vizitatorii nerezidențiali sunt concentrate in sudul Europei....