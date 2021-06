Cât au cheltuit românii pentru prietenii necuvântători Fie doar pentru ca aveau nevoie de companie, fie ca aveau nevoie de o scuza in plus pentru a iesi din casa, oamenii au decis in 2020 mai mult ca niciodata sa aiba un animal de companie. Astfel, romanii, spre exemplu, au cheltuit anul trecut peste 3 mld. lei pe hrana si alte produse pentru prietenii necuvantatori. Piata de hrana pentru animale de companie si de alte produse adiacente a sarit anul trecut pentru prima data pragul de 3 mld. lei, dupa un galop de circa 23% in pandemie, un an atipic in care oamenii au stat tot mai mult acasa si au decis in numar mare sa aiba un prieten necuvantator.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 86% dintre romanii intervievați intr-un studiu TransferGo considera ca prietenii și rudele lor plecate la munca in afara țarii vor petrece vara aceasta concedii in care vor cheltui peste 1.000 euro in Romania. Astfel, daca 60% dintre cei intervievați considera ca bugetul romanilor din diaspora se va…

- 86% dintre romanii intervievați considera ca prietenii și rudele lor plecate la munca in afara țarii vor petrece vara aceasta concedii in care vor cheltui peste 1000 euro in Romania, potrivit unui studiu recent realizat de TransferGo. Astfel, daca 60% dintre cei intervievați considera ca bugetul romanilor…

- Vorbim despre un procent de 22% dintre romani care, atunci cand merg la medic, aleg sa le ofere și o atenție. Fie ca vorbim aici despre dulciuri, flori, pachete de cafea sau o suma de bani, cei mai mulți oameni spun ca in acest fel se asigura ca vor primi servicii medicale de calitate. Aceste atenții…

- Printre rasaduri și mucuri de țigari a fost amplasat cortul de vaccinare din Piața agroalimentara Carei. Nimeni nu iși asuma responsabilitatea. Nu apare niciunde vreo inscripție prin care cineva sa iși asume proprietatea cortului in care intri murdar pe picioare sau nespalat pe maini. Oamenii intra…

- Romania si-a asumat instalarea, pana in 2030, a unor centrale de producere a energiei din surse regenerabile de 6,9 GW și sustine tintele europene de reducere a emisiilor de dioxid de carbon, potrivit secretarului de stat in Ministerul Energiei Dan Dragan. „Romania si-a asumat si sustine reducerea emisiilor…

- In economia romaneasca incep sa apara tot mai multe voci care prevestesc o criza a pieței imobiliare. Cele mai sonore sunt cele ale analiștilor Iancu Guda și Radu Georgescu, care au un mesaj funebru pentru piaț de profil. „Piața imobiliara din Romania va avea o prabușire epica. Mult mai mare decat in…

- Judecatorii au decis astazi ca Directorul regional al DRDP Craiova, Bogdan Bratu sa fie plasat in arest la domiciliu, pentru 29 de zile. Acesta este cercetat pentru o potențiala inșelaciune comisa ca urmare a angajarii in funcție in baza unei diplome de licența presupus false. Dupa ce ieri polția și…

- Mii de romani care vor sa vina acasa de Sarbatori au fost blocati ore in sir la Vama Nadlac. Politistii de frontiera au deschis cinci puncte de intrare in tara. Mii de romani au incercat sa revina in țara inainte de intrarea in vigoare a noii liste a țarilor cu risc epidemiologic, pentru care se impune…