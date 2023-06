Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii intra in cea de-a treia saptamana de greva generala! Au salarii marite din aceasta luna, dar liderii de sindicat spun ca vor inceta protestul atunci cand Guvernul va emite un act normativ care sa garanteze salariul debutantului.

- Florin Lixandru, secretar de stat in Ministerului Educației, a explicat in direct la postul Euronews Romania cum se vor desfașura inscrierile pentru examenele de Evaluare Naționala și Bacalaureat. Lixandru susține ca o parte din profesori urmeaza sa renunțe la greva.„Profesorii care nu au fost in…

- Liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) Iasi Laviniu Lacusta, sustine, referindu-se la afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis privind greva din educatie, ca nu profesorii ameninta desfasurarea examenelor nationale, ci Guvernul, care prin atitudinea sa, a dus la…

- Profesorii se asteapta la o incetare a grevei si, implict, la un acord cu guvernul, conform surselor publicatiei newsweek.ro. Cea mai buna dovada in acest sens o reprezinta faptul ca dosarele de inscriere la bacalaureat au fost preluate chiar si in liceele unde toti profesorii sau majoritatea sunt in…

- Profesorii au intrat in cea de-a doua saptamana de greva, iar elevii sunt tot in vacanta fortata. Sindicalistii din Educație raman pe pozitii, in speranta ca vor obtine cresterea salariala dorita si chiar cer presedintelui sa medieze conflictul.

- Profesorii au intrat, luni, in a doua saptamana de greva generala. Mii de cadre didactice protesteaza in intreaga tara. Sindicatele din Educație sunt așteptate la Ministerul Muncii pentru discuții. Finalul anului scolar 2022-2023 este pus sub semnul intrebarii. Dascalii nu renunta la cererea lor de…

- Grupul Media pentru Știri de Securitate privind Summitul Comunitații Politice Europene vine cu recomandari pentru liceeni și profesori intrucat pe 2 iunie se va desfașura primul examen de BAC, iar traficul rutier va fi ocazional restricționat in legatura cu plecarea oficialilor

- Profesorii intra in greva generala chiar inainte de examenele de Evaluare Naționala și Bacalaureat. Conferința comuna a sindicatelor din Educației “Angajații din educație intra in greva generala!” este titlul unui comunicat comun al Federației Sindicatelor Libere din Invațamant, Federației Sindicatelor…