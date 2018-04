Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele nostre autohtone au luat cu asalt litoralul romanesc și s-au pregatit intens pentru minivacanța de 1 Mai. Printre celebritațile care și-au facut apariția la mare se numara și Cosmin Natanticu, care a “aterizat“ de la “Ferma vedetelor“ direct la Loft. Actorul și-a scos logodnica la cel mai tare…

- Ilie Nastase și Brigitte nu s-au putut abține de la scandal nici in minivacanța de 1 mai. Fostul numar unu modial și focoasa timișoreanca au fost protagoniștii unui episod demn de cascadorii rasului. Cei doi au facut un facut ”circ” in hotelul Nyota din Mamaia.(CITEȘTE ȘI: CE DRUMURI SA EVIȚI IN MINIVACANȚA…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, da asigurari turistilor care doresc sa-si petreaca minivacanta de 1 Mai pe litoralul Marii Negre ca plajele sunt pregatite sa ofere conditii optime pentru odihna si recreere. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, Ioan Denes a vizitat joi, inopinat,…

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta relanseaza, in minivacanta cuprinsa intre 28 aprilie 1 mai, linia turistica CiTy Tour. Autobuzele etajate strabat anul acesta un traseu cu totul nou, care te duce prin centrul vechi al orasului, prin port, pana la statiunea Mamaia. Acest proiect este realizat…

- Zeci de mii de turisti vor veni, incepand cu acest weekend, in statiunile de pe litoralul romanesc. Si cum marea atrage precum un magnet, cu siguranta vor fi temerari care se vor aventura valuri. Este bine de stiut, insa, ca apa va fi destul de rece, iar salvamarii nu se vor regasi pe toate plajele.…

- Chiar daca infrastructura și simțul gospodaresc lasa, inca, de dorit, in minivacanța de 1 Mai, litoralul romanesc, de la Navodari la Vama Veche, va fi oricum invadat de zeci de mii de turiști dornici de distracție. Ofertele de cazare, diverse și in funcție de pretenții, sunt de la 100 de lei pe noapte…

- Vești bune pentru romani. Ziua de luni, 30 aprilie, ar putea fi declarata zi libera pentru salariatii din sectorul public, pentru a face „punte” cu data de 1 mai, potrivit surse guvernamentale. 30 aprilie ar putea fi zi libera, in minivacanța de 1 mai Proiectul de hotarare in acest sens ar putea fi…

- O calificare in semifinalele editiei din acest an a Cupei Romaniei printr-o victorie cu CSM Poli Iasi in jocul de maine, de pe „Municipal”, poate salva acest sezon pentru FC Botosani. Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani, a declarat ca va fi foarte greu ca jocul echipei sa se schimbe mult…