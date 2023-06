Cat ar putea sa coste un kilogram de piept de pui, daca s-ar aplica reducerea prețurilor la alimentele de baza. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat , chiar in ziua in care a devenit liderul Executivului, ca unul dintre obiectivele sale il reprezinta ieftinirea alimentelor. Cat ar putea sa coste un kilogram de piept de pui dupa reducerea prețurilor la alimentele de baza In ultimul an, prețul acestora a crescut cu circa 20 la suta, conform specialiștilor. Inflația alimentara se observa in aproape toate statele membre ale Uniunii Europene, dar și in SUA. Insa, analiștii considera ca masura pe care…