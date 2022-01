Jurnalistul german Roland Quandt a intrat in posesia preturilor modelelor de smartphone care vor face parte din seria Galaxy S22 si le-a publicat pe Twitter. Preturile vor fi in linie cu cele cerute de Samsung si anul trecut pentru seria Galaxy S21. In ordine, in functie de RAM si spatiu de stocare si exprimate in euro acestea sunt: S22 8/128GB = 849 S22 8/256GB = 899 S22+ 8/128GB = 1049 S22+ 8/256GB = 1099 S22 Ultra 8/128GB = 1249 S22 Ultra 12/256GB = 1349 S22 Ultra 12/512GB = 1449 Unii analisti se asteptau, in contextul performantelor modeste ale seriei Galaxy S21, ca Samsung sa vina anul acesta…