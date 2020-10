Stiri pe aceeasi tema

- Moderna pregateste lansarea oficiala a posibilului sau faccin pentru Covid-19, primind deja 1,1 milioane de dolari de la guverne care asteapta medicamentul care ar putea salva vieti, potrivit raportului financiar trimestrial publicat joi de compania americana de biotehnologie, transmite Reuters.Citește…

- Ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, a declarat luni ca un vaccin impotriva COVID-19 nu este gata inca, dar a precizat ca "dorim sa fim pregatiti in cazul in care totul merge perfect", preconizand ca lansarea ar putea avea loc in prima parte a anului viitor,

- Navele de croaziera se reinventeaza in timpul pandemiei. O companie vrea sa mute biroul de la munca pe vasul de croaziera și cere pe o cabina intre 25.000 de dolari si 50.000 de dolari. Peste 2.000 de oameni ar putea lucra pe vapor.Compania Ocean Builders vrea sa transforme nava de croaziera…

- Compania farmaceutica Pfizer a anuntat ca va incepe sa testeze un vaccin impotriva noului coronavirus tintit pe copii pana in 12 ani. In SUA, peste jumatate de milion de copii s-au infectat pana acum cu SARS-CoV-2.

- Hackerii chinezi au sustras informații despre cercetarile asupra unui vaccin spaniol impotriva COVID-19, conform relatarilor presei din Spania. In replica, oficialii chinezi au cerut „sa nu fie trase concluzii temerare, fara nicio proba”, informeaza Agerpres.

- Turcia a inceput miercuri testarea unui vaccin dezvoltat de China impotriva virusului SARS-CoV-2, in cadrul unui studiu la care participa aproximativ 1.200 de persoane, dintre care cei mai multi vor fi, in prima faza, lucratori din domeniul sanatatii, relateaza EFE. Autoritatile au administrat deja…

- Ministrul sanatatii german, Jens Spahn, a declarat joi ca se asteapta ca un vaccin impotriva COVID-19 sa apara in lunile urmatoare si, cu siguranta, anul viitor, el exprimandu-se dupa ce Agentia de sanatate publica din Germania a retras un raport care sugera ca un astfel de vaccin ar putea sa existe…

- Principalul expert in boli infectioase din SUA, Anthony Fauci, sustine ca nu este suficient sa dezvolti un vaccin impotriva noului coronavirus, mai important este sa demonstrezi ca acesta este sigur si eficient. Asa a comentat medicul american anuntul privind aprobarea unui vaccin anti-COVID-19 de Federatia…