Cât ar putea costa cele două pasaje supraterane de la intrarea în Baia Mare In 2023, Baia Mare ar putea avea doua pasaje supraterane, asta daca toate procedurile merg bine. Prețul unui astfel de pasaj poate porni de la 2 milioane euro și poate ajunge pana la 10 milioane euro, in funcție de detaliile tehnice. Consiliul Județean Maramureș și Primaria Baia Mare iși vor asuma resursele financiare pentru realizarea studiilor de fezabilitate ale celor doua pasaje, studii care ar putea fi gata in cateva luni. ”Daca nu gasim soluții imediate la aceasta problema, peste trei, patru ani de zile vom avea foarte mari probleme pe intrarile in oraș și se vor bloca și celelalte intrari… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ședința de astazi a Consiliului Județean a fost votat proiectul de hotarare care prevede incheierea unui Parteneriat intre Consiliul Județean Maramureș și Primaria Baia Mare, in vederea realizarii a doua proiecte de investiții importante pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere in Maramureș și…

- parc inPrimul parc industrial pe care Consiliul Județean Maramureș il va realiza va fi in comuna Farcașa. In acest sens, consilierii județeni au aprobat in ședința extraordinara de luni proiectul de hotarare privind solicitarea transmiterii unui teren din domeniul public al Comunei Farcașa in domeniul…

- Programat sa aiba loc in perioada 29 – 30 mai, Raliul Maramureșului a primit suma de 200.000 lei de la Consiliul Județean Maramureș. Asta dupa ce consilierii județeni au aprobat, in ședința extraordinara din 10 mai, un acord de cooperare cu XPO Racing, acord care cuprinde și alocarea sumei amintite.…

- In ședința extraordinara de miercuri, 28 aprilie, Consiliul Județean Maramureș a votat un proiect de hotarare privind promovarea in parteneriat a campaniei de promovare și conștientizare la nivelul consumatorilor pan-europeni “Open Up to Europe”. Practic, prin acest proiect județul Maramureș intra pe…

- Societatea Comerciala „Parcuri Industriale Maramureș S.A.”, care aparține de Consiliul Județean, a primit de la Guvernul Romaniei suma de 5 milioane lei, astfel incat sa poata face mai multe investiții esențiale in vederea demararii unor parcuri industriale in județ. ”Este o companie extrem de importanta…

- Dupa ani de zile de lucrari și stagnari, depozitul ecologic de la Farcașa este inca nefuncțional. Pentru intregul proiect al Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, Consiliul Județean Maramureș a alocat pentru 2021 suma de 58.359.000 lei. In momentul de fața CJ se afla in licitație public pentru…

- Consiliul Județean Maramureș a organizat, in parteneriat cu Direcția Silvica Maramureș – Romsilva, acțiunea ”Impadurim Maramureșul”, care a avut loc astazi, la Ocolul Silvic Șomcuta Mare. Ionel Bogdan, președintele CJ Maramureș, i-a avut alaturi pe Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, pe…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a dotat Direcția Regionala de Drumuri și Poduri cu doua utilaje performante. In total, CNAIR cumpara de la CTE Solution – Utilaje Specializat SRL 135 de mașini multifuncționale cu echipamente in decursul a trei ani, respectiv 45 pe an. Primele…