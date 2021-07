Stiri pe aceeasi tema

- O prezenta masiva la urne se observa in Transnistria, unde au fost deschise in total 41 de sectii de votare in cadrul alegerilor parlamentare anticipate care se desfasoara duminica in Republica Moldova, relateaza Radio Chisinau.Pana aproape de orele amiezii votasera deja 17.566 mii de alegatori domiciliati…

- Peste 3,2 milioane de cetateni cu drept de vot din Republica Moldova sunt asteptati duminica la urne pentru a-si alege noul Parlament, dupa ce vechiul legislativ a fost dizolvat in luna aprilie, la propunerea presedintelui Maia Sandu.O prezenta masiva la urne se observa in Transnistria, unde au fost…

- O prezenta masiva la urne se observa in Transnistria, unde au fost deschise in total 41 de sectii de votare in cadrul alegerilor parlamentare anticipate care se desfasoara duminica in Republica Moldova, relateaza Radio Chisinau. Pana aproape de orele amiezii votasera deja 17.566 mii de…

- O prezenta masiva la urne se observa in Transnistria, unde au fost deschise in total 41 de sectii de votare in cadrul alegerilor parlamentare anticipate care se desfasoara duminica in Republica Moldova, relateaza Radio Chisinau. Pana aproape de orele amiezii votasera deja 17.566 mii de alegatori…

- Curtea de Apel de la Chisinau a decis reducerea numarului sectiilor de votare pentru alegatorii din stanga Nistrului, de la 41 la 12, cu numai trei zile inainte de alegerile parlamentare anticipate de duminica din Republica Moldova, informeaza vineri Radio Chisinau si Deschide.md. Magistratii…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a Republicii Moldova a revizuit marti in scadere numarul sectiilor de votare pentru alegatorii din localitatile din Transnistria, in cadrul alegerilor parlamentare anticipate care vor avea loc pe 11 iulie in republica, informeaza Radio Chisinau. Astfel,…

- CHIȘINAU, 2 iun - Sputnik. Tarifele la serviciile de urgența prestate de Agenția Servicii Publice s-au majorate. Totodata, a fost redus termenul de acordare al acestora. Potrivit Metodologiei unificate pentru toate grupurile de servicii prestate de ASP au fost modificate tarifele la serviciile de…

- Cristian Rizea spune ca a fost alaturi de adevarații eroi ai Republicii Moldova, pe care Vladimir Plahotniuc și Igor Dodon i-au trimis in pușcarie pentru ca au avut curajul sa protesteze pentru libertațile și drepturile cetațenilor moldoveni.„Stimați prieteni, suntem aici in fața Procuraturii Generale,…