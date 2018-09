Mai mult de jumatate din pretul unui litru de benzina reprezinta taxe, care sunt varsate de marii jucatori de pe piata romaneasca in conturile statului. Practic fara aceste taxe: TVA, accize, supra-acciza un litru de benzina ar costa DOAR 2,90 lei, conform datelor Oil Bulletin. Un litru de motorina fara taxe ar costa 3,11 lei. Pretul carburantilor a crescut cu mai mult de 10 procente in acest an. Spre exemplu, un litru de benzina costa acum, in medie 5,81 de lei, cu 12,6 la suta mai mult decat in luna decembrie 2017. In cazul motorinei, avansul a fost ceva mai redus, de 11,7 procente, iar pretul…