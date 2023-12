Stiri pe aceeasi tema

- Inflația din intreaga lume incetineste mult mai repede decat se astepta. Daca economistii au dreptate, acest cadou va continua sa fie oferit anul viitor, aducand inflatia la niveluri normale pentru prima data in ultimii trei ani, scrie WSJ. Economistii de la Goldman Sachs estimeaza ca inflatia de baza,…

- Temerile privind o penurie de gaze naturale in Europa in timpul iernii nu s-au concretizat, pentru al doilea an consecutiv, dar consumatorii vor continua sa plateasca preturi semnificativ mai mari decat erau obisnuiti, transmite CNBC. O situatie de criza a fost evitata iarna trecuta, in urma eforturilor…

- Interceptarile DNA in cazul concursurilor trucate și a șpagilor de la Spitalul Județean Mavromati din Botoșani scot la iveala detalii halucinante. Fiecare post avea un tarif, iar șefii și intermediari incasau sume grase, indexate conform inflației.

- Se apropie 2024, dar romanii privesc tematori la noul an. Un raport al companiei de cercetare Ipsos, realizat in 33 de țari, arata ca 70% dintre romani se așteapta ca taxele sa creasca anul viitor. Este unul dintre cele mai mari procente la nivel global. Ne mai despart doar 27 de zile de 2024 și in…

- Bancile centrale se lupta cu inflația de mai bine de un an. Au inasprit politica monetara, majorand ratele dobanzilor. Dar spirala scumpirilor nu s-a destramat. Guvernele se imprumuta la greu, gospodariile saracesc. Companiile și intreprinderile se confrunta cu datorii impovaratoare. Și inflația nu…

- Cele mai recente date privind inflația din SUA și Europa au intarit așteptarile de pe piața conform carora o „aterizare ușoara” pentru economii va aparea in anul urmator. Dar cum ramane cu aurul, un refugiu sigur in vremuri nesigure? Daca scade inflația, ar fi rezonabil ca investitorii sa favorizeze…

- Rata anuala a inflatiei este asteptata sa creasca in debutul anului viitor, sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si impozite, afirma Banca Nationala a Romaniei, intr-un comunicat. „In sedinta de astazi, Consiliul de Administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia…

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat joi, in debutul sedintei de Guvern, ca scaderea inflatiei in luna septembrie la 8,8% reprezinta o veste buna, declarandu-se convins ca directia aceasta va continua. “Incepem cu o veste buna. Inflatia pe luna septembrie a scazut la 8,8. Asta arata ca masurile de plafonare…