- Costurile de sanatate, provocate de poluarea aerului din Bucuresti, sunt cele mai mari din Europa, si ajung la aproximativ 3.000 de euro/persoana, de aceea este nevoie de implementarea de Zone cu Nivel Scazut de Emisii (ZNSE), pana in anul 2025, in vederea imbunatatirii calitatii aerului, sustin expertii…

- Un studiu privind nivelul de poluare arata cate zile de aer bun s-au inregistrat la Cluj-Napoca anul trecut, care sunt zonele și perioadele cu cea mai mare poluare.Analiza a fost realizata de StropdeAer.ro, un proiect cu implicare civica, care folosește tehnologia pentru a monitoriza calitatea…

- Numarul cazurilor de febra denga si al altor boli asociate tantarilor inregistreaza cresteri in Europa, schimbarile climatice creand conditii mai favorabile pentru raspandirea speciilor invazive, a avertizat marti Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor. „Europa constata deja ca schimbarile…

- Tutunul, alimentele ultraprocesate, alcoolul și combustibilii fosili ucid 2,7 milioane de oameni pe an in Europa. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) acuza corporațiile ca obstrucționeaza politicile publice pentru profit și cere guvernelor sa aplice reglementari mai stricte in domeniul sanatații.

- Grecia se afla pe primele poziții in randul statelor membre ale Uniunii Europene, in ceea ce privește calitatea apelor pentru scaldat, in timp ce Romania prinde cu greu acest top, potrivit raportului dat publicitatii in acest sens de Agenția Europeana de Mediu (AEE) și Comisia Europeana.