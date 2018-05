Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase a fost prins baut la volan, vineri dimineața, dupa ce a petrecut intr-un restaurant din Parcul Herastrau. Oprit pe Șoseaua Nordului, in apropierea Ambasadei Chinei, de un polițist de la Rutiera, Ilie Nastase nu a vrut sa asculte ce ii cerea agentul și, fara sa stea prea mult pe ganduri,…

