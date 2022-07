Cât ajungi să plătești pe lună dacă îți iei o Dacia Logan în rate prin programul Rabla 2022 Cat ajungi sa platești pe luna daca iți iei o Dacia Logan in rate prin programul Rabla 2022. Vrei sa iți achiziționezi o noua mașina, dar nu știi cat ajungi sa platești lunar. Noi avem raspunsul. In primul rand, conform dealerilor, daca iți iei o Dacia Logan in rate prin programul Rabla 2022 vei ajunge sa platești in jur de 60 de euro pe luna. Prețul difera evident de perioada de finanțare, dar și de dotarile pe care mașina le are. Cat ajungi sa platești pe luna daca iți iei o Dacia Logan in rate prin programul Rabla 2022 Spre exemplul, finantarea de la Dacia, prin RCI Leasing, este oferita pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

