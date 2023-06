Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR George Simion și-a publicat declarația de avere pe anul 2022, in care a notat și suma adunata ca dar de nunta.Mai exact, George Simion declara ca a adunat 400.000 de euro in urma nunții organizate in comuna valceana Maciuca. - Vezi aici declarația CITESTE SI BREAKING NEWS Ultima ora…

- USR susține greva profesorilor. Ei au facut spectacol miercuri chiar in plenul Camerei Deputaților, cand au adus pancarte de la protestul cadrelor didactice. Deputații USR le-au transmis colegilor din PNL și PSD ca este cazul sa ofere banii profesorilor și sa mai taie din pensiile speciale. „Am adus…

- Un farsor care a inșelat mai multe persoane solicitand donații pentru un copil bolnav, in varsta de 4 ani a fost reținut de polițiștii botoșaneni. Tanarul, in varsta de 27 de ani, din județul Neamț a fost reținut de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale. Din cercetarile polițiștilor…

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, proiect de lege inițiat de ministrul de Interne Lucian Bode și de premierul Nicolae Ciuca. Proiectul a fost amendat fața de varianta inițiala și a fost reintrodusa amenda pentru tulburarea liniștii publice. Pedeapsa cu inchisoare…

- Tanara de la AUR care a fost prinsa la intrarea in Parlament cu patru gloanțe asupra ei este studenta la Drept. Ariadna Carligeanu este și liderul tineretului din formațiunea condusa de George Simion. Ariadna Carligeanu a invațat la un liceu pedagogic și din 2020 este studenta la Facultatea de Drept…

- USR a solicitat ca ministrul Finantelor, Adrian Caciu, sa vina in plenul Camerei Deputatilor, la Ora Guvernului, pentru a explica situatia incasarilor la buget. USR cere ca Adrian Caciu „sa explice dezastrul incasarilor la buget din primele trei luni ale anului si masurile pe care le va lua pentru a…

- Audiat in Parlament, pentru scandalul Bastroe, ministrul de Extrene Bogdan Aurescu ne indeamna la calm și așteptare. Mai mult, Aurescu susține ca MAE a acționat competent și prompt, dar nu toate detaliile pot fi facute publice. Bogdan Aurescu a dat explicații in Parlament, la Ora Guvernului și a declarat…

- Audierea conducerii ASF in Parlament, pe tema creșterii tarifelor RCA și a insolvenței Euroins a stat sub semnul protestelor. Mai mulți lideri AUR, in frunte cu George Simion, s-au instalat, „inarmați cu pancarte”, chiar in sala de ședința, in spatele șefilor ASF. Potrivit anunuțului facut de Senat,…