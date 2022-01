Stiri pe aceeasi tema

- De cateva zile bune, Smiley și Gina Pistol au dat uitarii aglomerația urbana și au plecat departe de casa, in Seychelles, Africa. Petrec clipe de neuitat in peisajele de basm, dar iata ca astazi, la masa lor, la restaurant, a mai intervenit cineva, iar Gina Pistol a scos imediat telefonul mobil și a…

- Gina Pistol și Smiley au ales sa petreaca altfel zilele libere pe care le au, astfel ca au parasit Romania pentru o perioada și s-au indreptat catre o destinație exotica și exclusivista. Cei doi nu au plecat singuri, ci au luat-o și pe fiica lor, fiind prima vacanța in trei de cand s-a nascut miucuța…

- Cel mai gras barbat din lume a reușit sa slabeasca. Acesta a dat jos peste 100 de kilograme, dar se lupta și acum cu imaginea sa. Ce problema majora intampina? Doar specialiștii il pot ajuta. Ce problema are acum cel mai gras barbat din lume: a reușit sa slabeasca peste 100 de kg Arya Permana […] The…

- Gina Pistol și Smiley traiesc cele mai frumoase momente din viața de cand au devenit parinți. Recent, micuța Josephine le-a mai dat un motiv de bucurie: a facut primii pași. Frumoasa prezentatoare a dezvaluit acest aspect minunat din dezvoltarea fetiței pe Instagram, unde a impartașit momentul cu fanii…

- Gina Pistol, prezentatoarea Chefi la cuțite, este mamica de mai bine de 6 luni și nu rateaza nicio ocazie sa se laude cu fetița ei superba pe Instagram, iar urmaritorii sai sunt extrem de incantați sa o vada pe micuța Josephine.

- Zi speciala pentru Simona Gherghe! Frumoasa prezentatoare TV a implinit astazi varsta de 44 de ani. Simona Gherghe se declara o femeie implinita si extrem de fericita, mai ales in condițiile in care astazi i-au fost alaturi cele mai importante persoane din viața ei, copiii sai și partenerul ei de viața.

- Analia Selis a trecut printr-un divorț rasunator in urma cu mai bine de un an! Indragita artista din Romania a traversat o perioada foarte grea in incercarea de a-și uita soțul cu care a format o frumoasa casnicie vreme de 20 ani. Mai mult decat atat, deși s-a refacut și nu mai sufera dupa Razvan Suma,…