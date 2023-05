Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza prețului exorbitant, un albaiulian a cumparat dintr-o piața din Alba Iulia, doar 7 cireșe de proveniența din Spania, pe care a platit totuși aproape 5 lei. Un roman cumpara doar 7 cirese din cauza prețului exorbitant! Ciresele au devenit, oficial, cele mai scumpe fructe din lume vandute pe…

- VIDEO viral pe TikTok: Un albaiulian cumpara 7 cireșe cu 5 lei din cauza prețului exorbitant VIDEO viral pe TikTok: Un albaiulian cumpara 7 cireșe cu 5 lei din cauza prețului exorbitant Ciresele au devenit, oficial, cele mai scumpe fructe din lume vandute pe tarabele din pietele romanesti. Aduse din…

- In contextul in care in ultimul an am vazut scumpiri uriașe, in special la alimente de baza, cum ar fi oale, laptele sau zaharul, al caror preț a crescut cu peste 16% in Europa, mai multe state UE au luat masuri drastice pentru a stopa acest fenomen.Printre cele mai mari majorari de prețuri au avut…

- Prețul cireșelor in piața aflata in cartierul Cetate din Alba Iulia este de 90 de lei pe kilogram. Sunt primele cireșe aparute la taraba, in acest an. Vanzatorii au refuzat sa stea de vorba cu reporterii Alba24 și nu au dorit sa faca nici un comentariu legat de preț.Cireșele nu ar proveni de la producatori…

- Romanii au rezervat deja zboruri pentru minivacantele de 1 Mai si de Rusalii, iar topul destinatiilor alese de ei arata astfel: Italia, Spania, Marea Britanie, Franta si Grecia. Statistica unei companii din industria turismului arata ca, in medie, romanii și-au rezervat bilete de avion pentru perioada…

- Paștele din acest an a adus și o premiera la care puțini sunt cei care ar fi indraznit vreodata sa se gandeasca: carnea de miel și tomatele au ajuns sa aiba același preț pe piața, adica 65 de lei pe kilogram. Producatorii spun ca de la ei tomatele pornesc cu un preț de 30-35 de lei pe kilogram, iar…

- Daca in piețele din Alba Iulia, prețul unui kilogram de roșii romanești ajungea și la 65 de lei, in cea mai mare piața din București, prețurile sunt ceva mai mici. Aglomerație ca-n fiecare zi de weekend in Piața Obor, mai ales ca duminica credincioșii catolici sarbatoresc Paștele, iar cei ortodocși,…

- Kilogramul de roșii romanești se vinde cu 65 de lei, iar cel de castraveți cu 35 de lei intr-o piața agroalimentara din centrul Municipiului Alba Iulia.Conform alba24 , exista totuși și roșii mai ieftine, care se vand la prețuri intre 17 și 20 de lei kilogramul, insa acestea sunt de import din țari…